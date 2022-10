Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, foi forçado a introduzir apagões programados em todo o país, isto depois de mais de uma semana de contínuos ataques da Rússia, com mísseis, a centrais energéticas.

A medida do líder ucraniano foi conhecida na quarta-feira e começará esta quinta-feira a ser implementada, com as autoridades de energia ucraniana a revelarem que o país perdeu pelo menos 40% da capacidade de geração de energia.

“Infelizmente, de acordo com novos dados, cerca de 40% da infraestrutura total e das nossas capacidades de geração estão seriamente danificadas. Os trabalhos de restauração e reparo estão em andamento, mas os milagres só são possíveis até certo ponto. Portanto, devemos esperar, mas também interromper o fornecimento de energia para não sobrecarregar a rede”, disse Oleksandr Kharchenko, assessor do ministro da Energia da Ucrânia, em comunicado transmitido pela televisão nacional.

Ainda de acordo com a NPC Ukrenergo, empresa nacional de energia da Ucrânia, as “restrições de consumo podem ser aplicadas em toda a Ucrânia das 7h às 22h”. “As interrupções serão alternadas – a duração da interrupção também é determinada pela empresa regional de distribuição de energia, mas não mais de 4 horas”, salientam em comunicado.