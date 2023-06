Numa publicação na conta pessoal da rede social Telegram, Volodymyr Zelensky indicou ter ordenado ao ministro das Indústrias Estratégicas ucraniano, Oleksandr Kamyshin, que realize, em dez dias, “uma inspeção completa a todas as estruturas de proteção em Kiev”.

O ministro do Interior, Igor Klymenko, foi encarregado pelo Presidente ucraniano de avaliar os abrigos no resto do país.

Zelensky deu hoje as ordens durante numa reunião com os comandantes militares e representantes dos serviços secretos e políticos responsáveis pela defesa da Ucrânia.

Quinta-feira, Zelensky mostrou-se irritado com as autoridades locais de Kiev por estas não terem garantido a segurança em todos os abrigos – instalados em estações de metro, parques de estacionamento subterrâneos e caves de edifícios residenciais – na capital.

Nas últimas semanas, muitos residentes queixaram-se do encerramento dos abrigos antiaéreos numa altura em que tem aumentado a frequência e intensidade dos ataques noturnos russos.

Os ataques noturnos levaram também ao aumento do número de residentes de Kiev que procuram um lugar nos abrigos antiaéreos durante a noite.