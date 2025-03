“Há demasiado tempo que a proposta americana de um cessar-fogo incondicional está em cima da mesa sem uma resposta adequada da Rússia”, afirmou Zelensky num discurso hoje à noite.

“Já poderia haver um cessar-fogo se fosse exercida uma verdadeira pressão sobre a Rússia”, acrescentou.

Moscovo e Kiev chegaram a um acordo de princípio sobre uma trégua no Mar Negro, na sequência de conversações com responsáveis norte-americanos no início da semana, mas a Rússia avisou posteriormente que a trégua só entraria em vigor quando os países ocidentais levantassem determinadas sanções.

“Um cessar-fogo já poderia ter entrado em vigor se houvesse uma verdadeira pressão sobre a Rússia”, acrescentou agora chefe de Estado ucraniano, agradecendo aos países “que compreendem isto” e que aumentaram a pressão das sanções sobre o Kremlin.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, insiste num fim rápido para o conflito, mas a sua administração não conseguiu alcançar um avanço concreto, apesar das conversações indirectas com ambas as partes.

O Presidente Vladimir Putin não aceitou o plano americano-ucraniano para um cessar-fogo de 30 dias e sugeriu, na sexta-feira, que Zelensky deveria ser afastado do seu cargo como parte do processo de paz, o que enfureceu Kiev.