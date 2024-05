"O presidente do Governo, Pedro Sánchez, receberá o presidente da Ucrânia" ao meio-dia local (11h00 em Lisboa). Em seguida, está agendada uma conferência de imprensa, informou, em nota, o Palácio de La Moncloa.

Simultaneamente, a Casa Real espanhola informou que Felipe VI também receberá o líder ucraniano, o que geralmente ocorre, no caso das visitas de Estado, após a visita ao presidente do Governo.

O rei "manterá, no Palácio Real de Madrid, um encontro com o Presidente da Ucrânia", confirmou o Palácio num comunicado. Posteriormente, será realizado "um almoço em sua homenagem".

Com Pedro Sánchez, deverá assinar um acordo bilateral de segurança, estando também na agenda uma visita ao Congresso.

Trata-se da primeira visita oficial de Zelensky a Espanha desde que chegou ao poder, em 2019, e mais de dois anos depois do início da invasão russa do país.

O presidente ucraniano deveria ter visitado a Espanha e também Portugal em meados de maio, segundo a Casa Real espanhola mas, segundo a imprensa, adiou a viagem devido à ofensiva russa no norte da Ucrânia.

Visita a Portugal sem confirmação

Da agenda conhecida, não há planos para visita a Lisboa, não sendo todavia de descartar uma eventual visita-relâmpago. Na semana passada, vários órgãos de comunicação avançaram com essa possibilidade, mas sem qualquer confirmação oficial.

A visita do líder ucraniano já esteve prevista para outubro de 2023 - chegou a ser noticiado que Zelensky iria comparecer na reunião do Grupo de Arraiolos, no Porto- e para maio de 2024, não se confirmando em nenhuma das duas.

Sábado, durante uma visita à sede do Banco Alimentar Contra a Fome, em Lisboa, o Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, foi questionado sobre uma eventual visita do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a Portugal na terça-feira.

"Eu para terça-feira só posso confirmar uma coisa: é que recebo em visita de Estado o Presidente da República Dominicana. Está marcado há muito tempo", respondeu o chefe de Estado, acrescentando: "É aquilo que está na minha agenda para terça-feira, se souberem mais do que eu, fico muito agradecido pela informação".

Portugal tem apoiado a Ucrânia com o envio de armamento, tendo aprovado em março deste ano o investimento de 100 milhões de euros no programa de aquisição conjunta de munições liderado pela república Checa.

Espanha aprova acordo de armamento sem precedentes

Espanha vai entregar à Ucrânia um pacote de armamento no valor de 1,129 mil milhões de euros, uma ajuda sem precedentes na ajuda militar espanhola a qualquer país, noticia o El País na primeira página da sua edição de segunda-feira.

Segundo o El País, citado pela EFE, o acordo bilateral de segurança inclui o fornecimento de equipamentos militares que vão desde mísseis Patriot até tanques de batalha Leopard, além de uma ampla gama de produtos de fabrico espanhol, como projéteis de artilharia, sistemas anti-drone e lançadores de foguetes portáteis.

O jornal acrescenta que o acordo envolve contratos de milhões de euros para a indústria de defesa espanhola, uma vez que o equipamento militar será fabricado por empresas espanholas como a TRC, Indra, Escribano, Uro, Expal e Instalaza.

Prevê-se que Sánchez e Zelensky assinem na Moncloa o acordo bilateral de segurança que ambos deveriam ter assinado a 17 de maio e ao qual o Presidente do Governo se referiu no Congresso na passada quarta-feira, quando garantiu que seria assinado quando as circunstâncias o permitissem.

No acordo, semelhante ao que a Ucrânia está a assinar com outros países, a Espanha compromete-se a continuar a prestar apoio militar à Ucrânia no seu conflito armado.

Sánchez tem vindo a reiterar o apoio da Espanha à Ucrânia, como confirmou a Zelensky na conversa telefónica que tiveram a 07 de maio, na qual garantiu esse apoio durante o tempo que for necessário.

*Com Lusa