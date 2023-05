O líder ucraniano chegou esta manhã a Roma, tendo-se inicialmente encontrado com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, e o presidente italiano Sergio Mattarella.

Posteriormente, já durante a tarde, Zelensky deslocou-se ao Vaticano para uma audiência particular com o Papa Francisco, que decorreu durante 40 minutos. “Agradeço-lhe pela visita”, disse o Papa, ao receber o presidente ucraniano, que lhe revelou ser, para si, “uma grande honra”, de acordo com a Ecclesia.

Neste encontro, Francisco ofereceu a Zelensky uma escultura em bronze, representando um ramo de oliveira, símbolo da paz, ao passo que o presidente da Ucrânia retribuiu com uma imagem da Virgem Maria pintada num colete à prova de balas.

créditos: Vatican Media

Recorde-se que o Papa e o presidente da Ucrânia encontraram-se pela primeira vez a 8 de fevereiro de 2020 e, desde a invasão russa, a 24 de fevereiro de 2022, conversaram telefonicamente em várias ocasiões.