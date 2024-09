As autoridades do Zimbabué planeiam abater 200 elefantes nos distritos de Hwange, Mbire, Tsholotsho e Chiredzi para alimentar a população, que enfrenta fome aguda após a pior seca das últimas quatro décadas no país, avança o The Guardian.

Provocada pelo fenómeno El Niño, a seca destruiu as plantações no sul de África, afetando 68 milhões de pessoas e causando escassez de alimentos em toda a região.

“Podemos confirmar que estamos a planear abater cerca de 200 elefantes em todo o país. Estamos a trabalhar para saber como fazê-lo”, disse Tinashe Farawo, porta-voz da autoridade de parques e vida selvagem do Zimbabué.

O abate, o primeiro no país desde 1988, foi confirmado na passada sexta-feira e segue o exemplo da Namíbia, que no mês passado abateu 83 elefantes e distribuiu a carne pelas pessoas afetadas pela seca.

Farawo disse que o abate também faz parte dos esforços do país para descongestionar os seus parques, que podem sustentar apenas 55.000 elefantes. O Zimbábue abriga, neste momento, mais de 84.000 elefantes.