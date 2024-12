O Belenenses parte como o mais forte candidato ao título da 65.ª edição do Campeonato Nacional Divisão de Honra Top-12. Benfica, Agronomia e Direito posicionam-se na luta pela placa de madeira.

A temporada 2024-2025 tem um novo modelo competitivo, sem playoff, nem final, fórmula que vingou desde o início do século, e é marcada pelo torneio europeu de apuramento para o mundial de Râguebi Austrália 2027 que obriga a uma pausa da Divisão de Honra, de 19 de janeiro, fim da fase de apuramento a 12 equipas, a 22 de março, início da disputa, a seis, pelo troféu nacional.

Campeão em título e vencedor da Supertaça, os Azuis do Restelo, treinados por João Mirra, venceram nove campeonatos, três dos quais desde a época 2017-2018 (em 2019-2020 a prova não terminou devido à pandemia). Foram ainda vice-campeões (2018-2019) derrotados diante a Agronomia (dois títulos) e quatro vezes semifinalistas, um palmarés que atribui ao XV de Belém o natural favoritismo.

Nos últimos 10 anos, os agrónomos, de Luís Pissarra, ex-adjunto da seleção nacional, marcaram presença na final em quatro ocasiões e venceram uma vez. Nesse mesmo período, os advogados (Bernardo Mota), somaram um título (12, no total) em 2021-2022, em cinco finais disputadas, três delas após a COVID-19.

Por fim, semifinalista nos últimos dois anos e comandados agora por Martim Aguiar (ex-selecionador nacional que veio do râguebi feminino), o Benfica, nove vezes campeão (a última em 2000-2001), parte para a época 2024-2025 reforçado pelas palavras de Rui Costa. “Da nossa parte, prometo que tudo iremos fazer para que o nosso râguebi possa voltar aos títulos”, disse o presidente das águias durante o jantar comemorativo dos 100 anos interruptos da modalidade, secção só ultrapassada pelo futebol.

Novo modelo

A prova estreia este ano um novo modelo. O campeão será apurado através do todos contra todos a duas voltas e em duas fases.

Na fase de apuramento, de 7 de dezembro a 19 de janeiro, as 12 equipas estão divididas em três grupos (quatro clubes cada).

Na jornada inaugural, o Belenenses (Grupo A) desloca-se a Coimbra, a Agronomia (B) ao campo do CR São Miguel, em Lisboa e o Direito (C) recebe o Benfica nas Caldas da Rainha devido à interdição do terreno dos advogados.

A fase final, 22 de março a 25 de maio, será constituída por dois grupos de seis – Grupo do Título, duas primeiras equipas da fase de apuramento e Grupo Plate, as duas últimas – apurando-se o campeão após as 10 jornadas.

1ª jornada (7 e 8 de dezembro)

CR São Miguel – Agronomia, 14h30, Lisboa (sábado)

Cascais - CDUP, 15h00, Guia, Cascais (sábado)

Direito - Benfica, 15h00, Caldas da Rainha (sábado)

Académica – Belenenses, 15h30 em Taveiro, Coimbra (sábado)

CDUL – RC Montemor, 12h00, EU Lisboa (domingo)

CR Técnico – RC Lousã, 14h00, Olaias, Lisboa (domingo)

Grupos

GRUPO A: Belenenses, AA Coimbra, CDUL e RC Montemor

GRUPO B: CR São Miguel, Agronomia, Cascais e CDUP

GRUPO C: Direito, Benfica CR Técnico e RC Lousã

Fase de Apuramento: 7 de dezembro a 19 de janeiro

Grupo do Título: 22 de março a 25 de maio