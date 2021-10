Soraia, mulher do capitão do Vitória de Setúbal José Semedo, faleceu no passado dia 30 de setembro no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, onde estava internada devido a uma infeção.

Este sábado, no jogo em casa frente ao Oxford United, que terminou em derrota, no estádio Hillsborough, no minuto seis, os adeptos prestaram homenagem ao jogador que envergou as cores do clube entre 2011 e 2017. Um aplauso que foi também uma mensagem de força para o defesa central que está a passar um momento difícil.