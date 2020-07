As expetativas com o regresso da liga, os principais candidatos ao título e aos prémios individuais e, claro, Bol Bol, o MVP da "bolha", são alguns dos principais destaques do episódio de hoje do Bola ao Ar, podcast sobre NBA do SAPO24, produzido pela MadreMedia.

A partir das 22h, no Instagram do SAPO24, João Dinis e Ricardo Brito Reis voltam a lançar a bola ao ar para o que falta da época da NBA, pelo que podem juntar-se à conversa deixando as vossas questões na caixa de comentários deste artigo e também durante a emissão em direto.