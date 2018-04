“Profundo conhecedor do campeonato onde a Académica está inserida, Quim Machado chega à Briosa acompanhado pelo adjunto Hélder Moreira, que se junta a Vítor Vinha e a Vítor Alves na equipa técnica”, refere um comunicado da “briosa” publicado na sua página do Facebook.

O técnico, de 51 anos, que já treinou o Feirense, Desportivo de Chaves, Tondela, Vitória de Setúbal e Belenenses, torna-se no terceiro treinador da época no clube dos “estudantes”.

Quim Machado conta com duas subidas à I Liga no seu currículo, primeiro no Feirense, na época 2010/11, e depois no Tondela, em 2014/15, onde se sagrou campeão da II Liga.

Ao nível internacional, Quim Machado conta com passagens pelo Lechia Gdansk, da Polónia, e no Al-Batin, da Arábia Saudita, do qual se tinha desvinculado em fevereiro.