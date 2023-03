O encontro, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa foi vencido pelo PSV por 2-0 e ficou marcado pela agressão de Dylano K., de 20 anos, que entrou no relvado para atacar o guarda-redes da equipa espanhola.

Dylano K. vai ter de cumprir de imediato dois meses de prisão efetiva, ficando o terceiro mês com pena suspensa. Depois, ficará por dois anos em liberdade condicional, período em que não se poderá aproximar do estádio do PSV, segundo a televisão pública neerlandesa NOS, que noticiou a sentença.

No incidente, Marko Dmitrovic resistiu à agressão até que entraram no campo agentes de segurança para deter Dylano K.

O agressor, que entretanto perdeu o emprego e foi expulso da claque desportiva a que pertencia, tinha uma taxa de álcool no sangue de 1,6 g/l e já tinha anteriormente sido proibido de entrar no estádio do PSV em duas ocasiões, pelo que nem deveria ter assistido ao vivo ao encontro com os espanhóis.

Segundo o jornal De Telegraaf, o adepto terá entrado com o passe de outra pessoa.

Em comunicado, o PSV demarcou-se da atitude do adepto e condenou a agressão a Dmitrovic, comprometendo-se a encontrar formas mais eficazes de garantir que as proibições de entrada no estádio sejam respeitadas.