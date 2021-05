O Ajax derreteu assim o troféu de campeão holandês e partilhou as "estrelas de campeões" com cada um dos adeptos com lugar anual na Johan Cruyff Arena. Cada estrela pesa 3,45 gramas e contém 0,06 gramas do troféu.

Com esta iniciativa, o clube pretende literalmente partilhar o seu 35.º troféu e o êxito da equipa com os adeptos, que estiveram impossibilitados de assistir aos jogos devido à pandemia de covid-19.

"Nesta temporada, tivemos em grande parte de jogar sem os nossos adeptos. Bem, sem eles se sentarem nas bancadas, pelo menos. Apesar disso, temos sentido o seu apoio todas as semanas. No caminho para o estádio, nas redes sociais e nos nossos contactos pessoais", afirmou Edwin van der Sar, antigo guarda-redes do Ajax e da seleção holandesa e atual diretor executivo do clube, citado pelo clube.

"Anteriormente, quando dissemos 'este título é para si', queríamos expressar como estávamos a fazê-lo pelos adeptos, contudo partilhar o troféu é a prova definitiva do que realmente somos. Depois de um ano turbulento, garantimos que os adeptos se sintam parte do conquistámos", acrescentou.