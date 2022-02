A avançada dos italianos do AC Milan Barbara Bonasea assinou o único tento da partida, o que permite à seleção de Itália assumir provisoriamente a liderança da classificação do torneio algarvio.

A 28.ª edição da Algarve Cup disputa-se este ano num novo formato com apenas cinco seleções: Portugal, Itália, Dinamarca, Noruega e Suécia.

A formação italiana entrou melhor no jogo, mais ‘agressiva’ e com velocidade, mas com pouca criatividade para ultrapassar a barreira defensiva dinamarquesa.

Sem conseguir abrir espaços para a baliza adversária, as italianas tentaram de longe visar o ‘alvo’, com Martina Piemonte, por duas vezes (10 e 25 minutos) a tentar a sorte com remates que passaram muito perto da baliza de Lene Christensen, naquelas que foram as duas melhores ocasiões da formação transalpina na primeira parte.

Neste período, a Dinamarca, só aos 32 minutos, é que conseguiu sair da ‘teia’ italiana, e aproximar-se sem perigo da área adversária, com o ‘nulo’ a justificar-se ao intervalo.

A segunda parte começou praticamente com o golo das italianas, com Barbara Bonasea a finalizar uma jogada de contra-ataque, aproveitando os espaços concedidos pela defesa dinamarquesa.

A partir do golo, a Itália recuou no terreno, dando a iniciativa do jogo à formação nórdica que, embora com maior posse de bola, foi incapaz de criar situações para visar a baliza de Laura Giuliani.

A três minutos do final, a Dinamarca teve oportunidade de evitar a derrota, mas o remate de fora da área de Lisa Boattin embateu no poste esquerdo da baliza transalpina.

O encontro de abertura da competição algarvia opôs a Itália, 15.ª do ‘ranking’ mundial e a Dinamarca (14.ª), naquele que foi o 12.º confronto do historial entre as duas seleções, que somam quatro vitórias cada e quatro empates.

A seleção portuguesa estreia-se hoje na competição, defrontando a Noruega, às 18:30, no Estádio Municipal de Lagos.