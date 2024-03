“Do ponto de vista humano, entristece-me muitíssimo, e na perspetiva futebolística, está a perder um jogador extraordinário”, considerou o treinador da ‘Juve’, na antevisão do jogo da Série A com o Nápoles.

Allegri lembrou que teve a oportunidade de trabalhar com o francês, considerando que Pogba, de 30 anos, é “um dos jogadores difíceis de encontrar e um rapaz fantástico”.

O treinador disse ainda que na quinta-feira enviou uma mensagem a Pogba, depois de se conhecer a decisão do tribunal italiano antidopagem, que o suspendeu por quatro anos, face a uma análise positiva à testosterona em agosto de 2023.

A substância, um esteroide anabolizante que ajuda a acelerar o desenvolvimento muscular, foi detetada num controlo de rotina feito pela Liga italiana no jogo entre a Juventus e a Udinese, em 20 de agosto de 2023, no qual Pogba não somou quaisquer minutos em campo.

Para explicar o teste positivo, a representação do jogador anunciou, em setembro último, que os metabólitos da testosterona provinham de um suplemento alimentar prescrito por um médico que o jogador consultou nos Estados Unidos, e o jogador recusou um acordo para evitar a pena máxima.

No mesmo dia do castigo, o médio francês lamentou a decisão “incorreta” do Tribunal e comunicou que vai recorrer, por considerar nunca ter “consciente ou deliberadamente” tomado produtos proibidos.