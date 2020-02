Depois de não terem marcado qualquer golo nos primeiros cinco minutos, os ‘encarnados’ recuperaram da desvantagem inicial e colocaram-se pela primeira vez na frente à passagem dos 17 minutos, quando Paulo Moreno fez o 9-8.

A partir desse momento, as ‘águias’ não largaram a dianteira do marcador e chegaram ao intervalo a vencer por 14-11, sendo que o segundo tempo serviu, essencialmente, para que dilatassem os números de um triunfo que nunca esteve verdadeiramente ameaçado e que terminou com uma diferença de nove golos.

No Benfica, o sérvio Petar Djordjic foi o mais eficaz em termos ofensivos (11 golos), bem secundado por Belone Moreira (seis) e Pedro Marques (cinco), enquanto Johan Hansen foi o melhor marcador do conjunto dinamarquês (11).

O triunfo na Dinamarca coloca o Benfica no primeiro lugar do grupo A, com dois pontos, os mesmos dos alemães do MT Melsungen, que bateram por 26-21 os polacos do KPR Gwardia Opole.

Na segunda jornada, o Benfica recebe o MT Melsungen, no pavilhão do Estádio da Luz, em 15 de fevereiro.