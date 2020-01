O jogo de maior cartaz da história da equipa das 'quinas', que tinha como melhor resultado o sétimo lugar alcançado no Europeu de 2000, na Croácia, será disputado num pavilhão com capacidade para 22.000 espetadores, a Tele2 Arena, em Estocolmo, com início às 16:00 (15:00 em Lisboa).

A Alemanha, que já se sagrou campeã europeia em 2004 e 2016, tendo conquistado ainda três títulos mundiais e um olímpico, é mais uma potência da modalidade que Portugal vai enfrentar no torneio, ao qual regressou após 14 anos de ausência e se constituiu a maior surpresa.

Após ter eliminado a campeoníssima França na fase preliminar, a seleção nacional venceu por um resultado histórico (35-25) a anfitriã Suécia, tetracampeã olímpica, mundial e europeia, já na ronda principal, ganhando o direito de disputar o jogo de hoje ao derrotar na quarta-feira a Hungria, por 34-26.

O selecionador Paulo Pereira já revelou que vai promover a estreia do guarda-redes Gustavo Capdeville - que não chegou a sentar-se no banco de suplentes nos sete jogos disputados por Portugal -, ainda que a titularidade deva pertencer a Alfredo Quintana, o melhor jogador luso na prova.

O último encontro no Euro2020 da equipa das 'quinas', que, além da melhor classificação de sempre na competição, também ganhou o direito a disputar o torneio de qualificação olímpico, em abril, será arbitrado pela dupla sueca composta por Mirza Kurtagic e Mattias Wetterwik.