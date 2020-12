Joan Laporta apresentou-se como candidato à presidência do clube catalão a 30 de novembro e garantiu que iria fazer história no Barcelona. Mas para isso é preciso ganhar as eleições, que têm lugar a 24 de janeiro. E como captar a atenção dos eleitores? Colocando um cartaz gigante na fachada de um prédio junto ao estádio Santiago Bernabeu, a casa do Real Madrid, com a frase "Ansioso por voltar a ver-vos".

Foi no Twitter que o cartaz se viralizou. "#HolaMadrid", escreveu o candidato, que foi presidente do Barcelona de 2003 a 2010, nessa rede social esta terça-feira. A publicação captou o interesse das pessoas e já tem mais de 96 mil gostos e 20 mil partilhas.

Enquanto algumas pessoas apontam que não faz sentido um candidato ao emblema catalão vir fazer campanha para a capital, outras aplaudem a campanha de divulgação de Laporta a presidente do clube da Catalunha.

De acordo com o jornal desportivo espanhol Marca, a presença da campanha em Madrid tem a sua razão, uma vez que a capital é uma das cidades onde os eleitores vão poder votar.

Durante a presidência de Laporta no Barcelona, o clube viveu um período muito fértil, o que, no entanto, não impediu que os Blaugrana erguem-se vários troféus, incluindo o histórico triplete na época 2008/09 quando Pep Guardiola era o treinador do clube.

Em Portugal, o cartaz inspirou uma publicação da parte da página Insónias em Carvão: um cartaz semelhante ao de Laporta, mas figurando o presidente do FC Porto na fachada de um edifício de Lisboa - a Escola Superior de Comunicação Social - perto do estádio da Luz, casa do SL Benfica, eterno rival dos azuis e brancos.