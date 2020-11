“Depois de examinar Houssem Aouar e a lesão que sofreu ontem [domingo], vamos deixá-lo à disposição do Lyon”, disse o selecionador gaulês Didier Deschamps, na antevisão do jogo particular com a Finlândia, adiantando que não irá substituir o jogador.

Houssem Aouar, de 22 anos, tinha sido convocado na sexta-feira por Didier Deschamps para substituir Nabil Fekir, do Bétis, lesionado na perna esquerda, mas também saiu a mancar no jogo da Liga francesa com o Saint-Étienne, com queixas numa coxa.

Deschamps, que inicialmente convocou 26 jogadores, já teve que gerir várias lesões nas suas escolhas, entre as quais a de Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, que apesar de debilitado fisicamente integra a convocatória, mas em dúvida.

Kylian Mbappé, com queixas numa coxa, está “nas mãos da equipa médica”, mas, de acordo com o selecionador, “ninguém irá correr riscos desnecessários”. Deschamps não precisou se Mbappé iria ser dispensado ou continuava concentrado.

“Ainda não tenho todas as informações. Estou ainda à espera para saber um pouco mais sobre a condição física de todos os jogadores”, acrescentou Didier Deschamps, durante a chegada dos ‘blues’ ao centro de treinos de Clairefontaine.

Para além do avançado, também os defesas Presnel Kimpembe, do Paris Saint-Germain, que de acordo com seu treinador Thomas Tuchel recebeu um “golpe sério” no pé direito, e Benjamin Pavard, do Bayern Munique, estão em dúvida na seleção francesa.

A seleção gaulesa defronta a Finlândia na quarta-feira, num encontro de caráter particular, após o que joga com Portugal, em 14 de novembro, e a Suécia (17), para a Liga das Nações.

Com duas jornadas para disputar, Portugal, que é o detentor do troféu, lidera o grupo 3 da Liga das Nações A, com 10 pontos, os mesmos da França, enquanto Croácia, com três, e Suécia, ainda sem pontuar, já não têm qualquer hipótese de seguir em frente.