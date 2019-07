Jumbo Visma confirma ser uma das equipas mais fortes da atualidade

A equipa chegou ao Tour num momento de notoriedade e de conquista de resultados. A pouco e pouco tem construído uma equipa que vem dando garantias em vários tipos de provas e terrenos.

Depois de lutar pelo Giro até à última, muitos duvidavam se a equipa teria feito a escolha certa ao mandar Primoz Roglic “mal apoiado” para Itália e deixar os “ovos” todos no cesto do Tour. Pois em boa hora o fez. A equipa entrou a vencer ao sprint com Mike Teunissen, após queda do seu principal sprinter. Na etapa 2 volta a vencer, desta feita com toda a equipa no contra-relógio por equipas. Dois dias de amarelo, duas etapas e Steven Kruijswijk bem colocado à geral já seria uma semana a roçar a perfeição para a Jumbo. Mas Dylan Groenewegen não quis deixar dúvida de quem era o chefe do sprint na equipa e venceu a etapa 7. Para fechar a semana como começou, o tri-campeão mundial de ciclocross, Wout Van Aert, justificou a sua chamada ao Tour e deu mais uma vitória à formação holandesa.

Voltistas, contra-relogistas, trepadores e sprinters, há de tudo nesta equipa, que lidera por larga margem em etapas ganhas. Apesar do percalço de George Bennett, que está já afastado da luta pela geral, a equipa tem o seu líder, Kruijswijk, muito bem colocado. A juntar a isto, tem nomes como Tony Martin e Wout Van Aert, que abre boas perspetivas para uma vitória no CR individual.

Sendo a segunda equipa mais vencedora da temporada, pelo menos até agora, a sua capacidade de vencer em várias circunstâncias e com diferentes nomes faz com que se assemelhe muito à sua rival, que está em primeiro lugar, a Deceuninck-Quick Step. Mas com uma grande diferença: a Jumbo tem homens para a geral e homens de qualidade para trabalhar na montanha durante 3 semanas.

Julien Alaphilippe, um dos melhores da sua geração

Longe vai o tempo em que Peter Sagan era o único homem espetáculo do Tour. Diferente como ciclista e como “personagem” no pelotão, Alaphilippe é cada vez mais, e declaradamente, um dos melhores e mais populares ciclistas da atualidade.

No seguimento de uma excelente época de 2018, onde finalmente se afirmou como um ciclista vencedor, e a uma ainda melhor época de 2019, onde conquistou várias etapas, duas clássicas e um monumento, o francês chega ao Tour com um objetivo bem definido: vestir a camisola amarela. Dar essa alegria aos franceses parecia difícil após um grande contra-relógio da Jumbo Visma, mas na etapa 3 o irreverente ciclista da Deceuninck – Quick Step arrancou a 15 kms da meta para alcançar uma vitória fantástica que lhe daria a camisola desejada por toda a França.

Apesar dos seus esforços, viria perder a liderança da prova na primeira e única etapa de alta montanha da primeira semana. Mas o homem espetáculo tinha um truque guardado na manga e na etapa 8 arrancou do pelotão e foi recuperar o manto amarelo. No total dos 10 dias, Alaphilippe acabou 6 vezes de amarelo e é o ciclista francês mais adorado da atualidade.

Peter Sagan de regresso

Apesar de ainda não estar no seu melhor, Peter Sagan parece cada vez mais perto do velho Sagan. Ainda só venceu uma etapa até agora, mas o homem da Bora hansgrohe tem estado sempre na discussão das chegadas ao sprint e lidera a luta pela camisola dos pontos.

Quanto mais avança na competição, mais confiante fica, e com o desgaste da alta montanha a afetar mais os puros sprinters que o tri-campeão mundial, Sagan luta para defender a camisola que já conquistou por 6 vezes na carreira.