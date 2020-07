O único tento do desafio foi apontado pelo avançado colombiano Luis Muriel, de penálti, aos 27 minutos, que originou também a expulsão do defesa Carboni, após a boa entrada em campo do Cagliari, que até marcou pelo argentino Giovanni Simeone, aos 12, antes de o vídeoarbitro invalidar o lance.

Com este triunfo, a formação de Bérgamo mantém o quarto lugar, com 63, e um do terceiro, ocupado pelo Inter, que, horas antes, perdeu por 2-1 na receção ao Bolonha e desperdiçou a oportunidade de pressionar a Lazio no segundo lugar, mantendo a distância de quatro pontos. O Cagliari segue em 11.º, com 39.

O belga Lukaku deu vantagem aos milaneses quando decorria o minuto 22, na recarga a um cabeceamento do argentino Lautaro Martinez, que podia ter dilatado a vantagem já no segundo tempo, mas permitiu a defesa a Skorupski na cobrança de grande penalidade, quando o Bolonha tinha menos um elemento, desde o minuto 57, face à expulsão de Roberto Soriano.

Mesmo em inferioridade numérica, o Bolonha conseguiu empatar, com um tento do gabonês Musa Juwara (74 minutos), antes de o compatriota Musa Barrow (80) consumar a reviravolta, já depois do milanês Bastoni receber também ordem de expulsão.