O autocarro que transportava a equipa de futebol do Benfica foi atingido, na noite de quinta-feira, com “uma pedrada” quando estava a caminho do centro de estágio do clube, no Seixal, confirmou à agência Lusa a PSP.

A notícia foi avançada inicialmente pelo Mais Futebol. "Uma pedrada atingiu o autocarro" quando regressava ao centro de estágio no Seixal, distrito de Setúbal, depois do empate com o Tondela, disse o porta-voz da Direção Nacional da PSP, intendente Nuno Carocha, à agência Lusa. Segundo adianta a Tribuna Expresso, dois jogadores encarnados, Weigl e Zivkovic, sofreram ferimentos e foram transportados para uma unidade hospitalar já depois da chegada do autocarro à academia do clube. Contactado pela Lusa, o Comando Geral da GNR disse que não conseguia confirmar a existência de feridos, remetendo a resposta para o clube de futebol. A agência Lusa contactou o Benfica, que não comentou o incidente. Esta não é a primeira experiência dramática deste género que o jogador alemão vivenciou, pois Weigl estava presente quando se deram três explosões de engenhos artesanais que atingiram o autocarro do Borussia Dortmund, quando a equipa se dirigia para o seu estádio para defrontar os franceses do Mónaco na primeira mão dos quartos de final da 'Champions', em 11 de abril de 2017. Recorde-se que o Benfica desperdiçou hoje a oportunidade de se isolar na liderança da I Liga de futebol, ao empatar 0-0 com o Tondela, em jogo da 25.ª jornada, que assinalou o regresso do campeonato após a pandemia de covid-19.