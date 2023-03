No Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, o único golo da partida aconteceu por culpa de uma infelicidade do antigo defesa brasileiro FC Porto, que viu uma bola rematada pelo marfinense Franck Kessie ser defendida por Courtois e embater-lhe nas pernas antes de entrar na baliza, aos 26 minutos, num lance que viria a ser validado pelo VAR.

No ‘Barça’, Sergio Busquets tornou-se no jogador com mais clássicos oficiais disputados (46), superando o antigo colega de equipa Lionel Messi e o compatriota Sergio Ramos, que jogou nos ‘merengues’.

O médio defensivo espanhol, de 34 anos, passou também a ser o jogador com mais vitórias (22) em clássicos, ultrapassando Paco Gento (21), que representou o Real Madrid.

A segunda mão está agendada para 05 de abril, em Camp Nou, Barcelona.

Na outra meia-final, o Osasuna superiorizou-se na primeira mão ao Athletic Bilbau (1-0).