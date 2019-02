O avançado Wu Lei foi hoje eleito o melhor futebolista chinês de 2018, ano em que se sagrou campeão do seu país ao serviço do Shanghai SIPG, sob o comando do treinador português Vítor Pereira.

Wu Lei, que, entretanto, se transferiu para o Espanyol, apontou 27 golos ao serviço do Shanghai SIPG e somou nove internacionalizações, tendo marcado quatro golos pela seleção chinesa. O futebolista, de 27 anos, foi eleito numa gala realizada em Xangai, com um total de 639 votos, com uma vantagem de mais de 400 sobre Yan Jun Ling, que foi o segundo jogador mais votado.