Os títulos da Taça do Mundo da FIA de Bajas Cross-Country e da Taça da Europa FIA de Bajas Cross Country são um dos aliciantes da 35ª edição da Baja Portalegre 500, mítica prova de todo o terreno que arranca oficialmente hoje na cidade de Portalegre, no Alto Alentejo.

Ao longo de dois dias, 28 e 29 de outubro, carros, motos, quads e SSV’s percorrem cerca de 500 quilómetros nas duas etapas da clássica prova alentejana. Dos 399 inscritos, cerca de 20 por cento dos pilotos são estrangeiros, em representação de 27 nacionalidades.

As duplas Yazeed Al Rajhi/Michael Orr (Toyota Hilux Overdrive) e Yasir Seaidan/Alexey Kuzmich (MINI John Cooper Works Rally), as duas primeiras classificadas da Taça do Mundo da FIA de Bajas Cross-Country, são os candidatos ao título absoluto. Os portugueses Alexandre e Pedro Ré (em Can Am Maverick) espreitam uma oportunidade na Categoria T4.

Yazeed Al Rajhi, piloto saudita está igualmente na luta pelo título absoluto da Taça da Europa FIA de Bajas Cross Country, onde terá a concorrência da dupla Krzysztof Hołowczyc/Łukasz Kurzej (Mini John Cooper Works Rally), piloto polaco que já venceu duas edições da Baja Portalegre.

Nos automóveis, destaque para os campeões nacionais em título, Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux), 2.º classificados na Baja Itália, João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) e os regressados Miguel Barbosa (Toyota Hilux Overdrive) e Ricardo Porém (Mini Paceman Proto).

O piloto de Leiria, Porém, soma quatro vitórias na prova e foi o primeiro piloto a conseguir três triunfos seguidos (2014, 2015 e 2016) na competição nascida em junho de 1987 pelas mãos de José Megre.

André Villas Boas (Toyota Hilux), que tem dividido o tempo entre o futebol e os ralis (Vodafone Rally de Portugal) e Armindo Araújo, seis vezes campeão nacional de ralis, que se estreia aos comandos de um SSV, depois de anteriores experiências em moto e automóveis na prova organizada pelo Automóvel Club de Portugal, são outros dos nomes a merecer as atenções.

Entre os 28 inscritos no quads, nota especial para a participação curiosa de três pilotos da Arábia Saudita (Yamaha), na categoria 2.

Aberta ao público, ao longo do troço estão identificados nove “Zonas Espetáculo” para visionamento em segurança.