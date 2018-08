O avançado Bas Dost e o médio Bruno Fernandes foram esta quinta-feira reintegrados na equipa principal de futebol do Sporting, depois de recuperarem das respetivas lesões, informou o clube leonino.

O avançado holandês esteve ausente do dérbi com o Benfica, no passado fim de semana, enquanto o médio luso se lesionou no encontro com os rivais (1-1), para a terceira jornada da I Liga.

Já o defesa central Mathieu, que se lesionou antes do embate com os ‘encarnados’, permanece em tratamento.

A equipa ‘leonina’ volta a treinar na sexta-feira, a partir das 10:00, em Alcochete, na véspera de receber o Feirense, num jogo da quarta ronda, entre dois dos quatro líderes da competição.