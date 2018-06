A seleção portuguesa de basquetebol dispensou hoje três dos 16 jogadores convocados para a fase de pré-qualificação do Eurobasket'2021, cujo próximo jogo está agendado para 28 de junho, no Luxemburgo.

Os basquetebolistas que saíram da pré-convocatória elaborada pelo selecionador Mário Gomes foram o base Nuno Oliveira (Benfica) e os extremos João Balseiro e Arnette Hallman, ambos da Oliveirense, equipa que se sagrou na sexta-feira campeã da Liga Portuguesa.

“Até ao final do estágio, que termina no dia 26 na cidade da Póvoa do Varzim, vai ser dispensado mais um atleta. No dia 27 viajamos para o Luxemburgo só com 12 jogadores”, revelou à agência Lusa Pinto Alberto, ‘manager’ da seleção nacional.

Portugal partilha a liderança do grupo C de pré-qualificação do Europeu de 2021 com a seleção de Chipre, ambos com cinco pontos, enquanto o Luxemburgo é o último classificado, com dois pontos.

Lista os 13 jogadores que entram em estágio na quarta-feira, na Póvoa do Varzim:

- Bases: Miguel Maris Cardoso (Vitória de Guimarães), José Barbosa (Oliveirense), Pedro Pinto (FC Porto) e Tomás Barroso (Benfica).

- Extremos: Fábio Lima (CAB Madeira), José Silva (Benfica), João Soares (Benfica), João Betinho Gomes (Dolomiti Trento/ Itália) e João Grosso (Ovarense).

- Postes: Miguel Queiroz (FC Porto), João Guerreiro (Oliveirense), Cláudio Fonseca (Benfica) e Stefan Djukic (Playmouth Raiders/Inglaterra).