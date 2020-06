A equipa de Gelsenkirchen abriu o marcador no início da segunda parte, aos 51 minutos, através de um penálti executado pelo médio Daniel Caligiuri, mas o Bayer conseguiria restabelecer o empate já perto do final, aos 81, através de um autogolo do lateral esquerdo espanhol Juan Miranda.

Com este ponto hoje somado, o ‘carrasco’ do FC Porto na Liga Europa subiu ao quarto lugar, com 57 pontos, ultrapassando o Borussia Mönchengladbach, que perdeu no sábado em Munique, frente ao líder Bayern, por 2-1, e caiu para o quinto posto, com 56.

Quando faltam três jornadas para o final da ‘Bundesliga’, o líder Bayern, com 73 pontos, mais sete do que o Borussia Dortmund, que soma 66, até pode sagrar-se campeão já na próxima jornada, caso vença em Bremen ou o seu rival perca na receção ao Mainz. O Leipzig é terceiro, com 62.

No outro jogo de hoje da 31.ª jornada, o Augsburgo foi ao terreno do Mainz vencer por 1-0, graças a um golo do avançado Florian Niederlecher, logo no primeiro minuto.

Os forasteiros souberam, depois, conservar a vantagem até final, a despeito de a equipa da casa ter tido sempre a iniciativa de ataque, como demonstram os 64% de posse de bola.

A partida ficou também marcada por um lance arrepiante, aos 17 minutos, quando o avançado Taiwo Awoniyi, do Mainz, caiu desamparado e inanimado no relvado, após um choque de cabeças com o central do Augsburgo Félix Uduokhai.

O jogador nigeriano, emprestado pelos ingleses do Liverpool, foi prontamente socorrido pela equipa médica e, após alguns minutos, abandonou o terreno de jogo, já consciente, de maca e com um colar cervical, sendo transportado ao hospital de Mainz.