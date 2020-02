Moussa Diaby, aos 25 minutos, e Nadiem Amiri, aos 59, marcaram os golos da formação de Leverkusen, que após esta 23.ª jornada mantém o quinto lugar na ‘Bundesliga’, mas agora com sete pontos de vantagem para o Schalke (6.º), goleado pelo Leipzig.

A equipa tem ainda os mesmos pontos do Borussia Moenchengladbach (43), que ocupa o quarto lugar, a última posição de apuramento para a Liga dos Campeões, atrás do Borussia Dortmund (3.º), Leipzig (2.º) e Bayern Munique (1.º).

A vitória de hoje do Leverkusen antecede o jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, na quinta-feira no Estádio do Dragão (17:55), onde a equipa alemã se apresenta com a vantagem de 2-1 trazida do primeiro jogo.

Ainda hoje na ‘Bundesliga’, o Wolfsburgo (nono) recebe o Mainz (15.º), com a ronda a ficar concluída apenas na segunda-feira, com a receção do Eintracht Frankfurt (19.º), de André Silva e Gonçalo Paciência, ao Union Berlin (12.º).