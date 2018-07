O Belenenses apurou-se hoje para a fase de grupos da Taça da Liga de futebol, ao vencer a Oliveirense, semifinalista da época passada, por 3-1, naquela que foi a primeira partida oficial dos 'azuis' no Estádio Nacional.

Fredy (52 e 90+4 minutos) e Keita (71) anotaram os tentos da formação de Belém, sendo que, pelo meio, Agdon (57) ainda empatou as contas para o conjunto da II Liga.

No primeiro jogo oficial no Jamor, onde vai atuar como visitado durante esta época, o Belenenses foi sempre mais dominador, procurou assumir a iniciativa e ter mais bola, perante um adversário que se remeteu aos últimos 40 metros defensivos, na tentativa de explorar as transições.

Dálcio foi o autor do primeiro aviso dos ‘azuis’, enquanto os visitantes responderam por Paraíba, que obrigou Muriel a aplicar-se. Ainda assim, foi Keita quem dispôs da melhor ocasião da primeira parte, mas falhou o tento do Belenenses, quando tinha condições para fazer muito melhor.

O conjunto de Belém chegaria ao golo na etapa complementar, num livre (fortuito) de Fredy, só que a resposta da Oliveirense foi imediata e Agdon aproveitou a desatenção de Zakarya para bater Muriel.

Keita acabaria por se redimir do desperdício da primeira parte e deu nova vantagem ao Belenenses, concluindo uma excelente jogada de envolvimento coletivo. Já em tempo de compensação, Fredy tirou partido do erro do guarda-redes Coelho e fechou as contas com um ‘chapéu’.

Jogo realizado no Estádio Nacional, em Oeiras.

Belenenses – Oliveirense, 3-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Fredy, 52 minutos.

1-1, Agdon, 57.

2-1, Keita, 71.

3-1, Fredy, 90+4.

Equipas:

- Belenenses: Muriel, Diogo Viana, Gonçalo Silva, Nuno Tomás (Sasso, 76), Zakarya, Eduardo Silva (Lucca, 70), Ljujic (Sagna, 80), Dálcio, Fredy, Licá e Keita.

(Suplentes: Mika, Sasso, Sagna, Henrique Almeida, Lucca, Reinildo e Kikas).

Treinador: Silas.

- Oliveirense: Coelho, Alemão, Manuel Godinho, Mathaus, Diogo Clemente, Paraíba, Filipe Gonçalves, Serginho (Sérgio Ribeiro, 73), João Amorim, Diogo Valente (Miguel Silva, 73) e Agdon (Oliveira, 79).

(Suplentes: Kadú, Diogo Sousa, Sérgio Ribeiro, Miguel Silva, Boukassi e Oliveira).

Treinador: Pedro Miguel.

Árbitro: José Carlos Rodrigues (AF Lisboa).

Ação disciplinar: nada a assinalar.

Assistência: cerca de 500 espetadores.