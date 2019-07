No Estádio da Luz, antes do encontro de preparação com os belgas do Anderlecht, os jogadores benfiquistas foram entrando um a um no relvado, encaminhando-se para o palanque que se encontrava no centro do terreno de jogo.

Fejsa, o reforço Raúl de Tomás, Seferovic, Pizzi, Samaris, Rafa ou o técnico Bruno Lage foram dos mais aplaudidos pelos adeptos, mas a maior ovação ficou reservada para Jonas, o último dos elementos a mostrar-se aos presentes, envergando a camisola ‘10’.

O presidente ‘encarnado’, Luís Filipe Vieira, presenteou o brasileiro com um troféu em forma de águia, e Jonas retribuiu o gesto, oferecendo também ele uma placa ao líder benfiquista, antes de ambos selarem o momento com um abraço e visivelmente emocionados.

De resto, Jonas vai assinalar a despedida dos relvados integrado no ‘onze’ que vai iniciar a partida com o Anderlecht, formando dupla de ataque com o espanhol Raúl de Tomás.

Zlobin, Salvio, Ferro, Jardel, Grimaldo, Florentino, Gabriel, Caio Lucas e Taarabt compõem a equipa titular.