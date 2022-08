O Benfica venceu hoje em casa o Dínamo Kiev por 3-0 e confirmou a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, após o triunfo por 2-0 na primeira mão do ‘play-off’.

Otamendi, aos 27, Rafa, aos 40, e David Neres, aos 42, marcaram os golos dos ‘encarnados’, que asseguraram a 17.ª presença nos grupos da ‘Champions’, a segunda consecutiva, mantendo o registo 100% vitorioso nos seis jogos disputados na temporada 2022/23.

"Todos esperam que o Benfica jogue na Liga dos Campeões, mas nem sempre é fácil. Estamos muito felizes por termos ganho e estarmos na fase de grupos", disse Roger Schmidt, à CNN Portugal, no final da partida.

Já na conferência de imprensa, Schmidt confirmou as declarações dadas na flash-interview. "Foi uma grande noite para nós e para os adeptos. Estes jogadores estiveram muito bem e merecem estar na fase de grupos. É um grande alívio, muito importante para o Benfica, não só pelo dinheiro, mas também pelo prestígio. Para um clube como o Benfica é muito importante estar na Liga dos Campeões", disse o treinador da equipa encarnada.

"Estou muito surpreendido e feliz com a dinâmica do Benfica. Jogamos bem, marcamos golos, estamos bem organizados e isto é só o início. Já estamos a pensar no próximo jogo com o Boavista".

O Benfica junta-se ao campeão nacional FC Porto e ao ‘vice’ Sporting, ambos já apurados para esta fase, cujo sorteio está marcado para quinta-feira, às 17:00 (horas em Lisboa), em Istambul, na Turquia, onde vai ser disputada a final, em 10 de junho de 2023.

A fase de grupos da Liga dos Campeões vai ser disputada entre 06 de setembro e 02 de novembro.

(atualizado 22h35)