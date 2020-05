O Benfica diz ainda que esta iniciativa será perpetuada no final do campeonato, com uma instalação permanente em que serão utilizados os cachecóis recebidos, no que diz ser um contributo para “ajudar a equipa a alcançar o 38 [título nacional]”.

No momento da suspensão da I Liga, após o fim de semana de 7 e 8 de março, na 24.ª jornada, o Benfica seguia em segundo lugar, a um ponto do líder FC Porto, e o seu regresso será na quinta-feira da próxima semana diante do Tondela.

Assim, nas dez jornadas que faltam, a equipa ‘encarnada’ defronta em casa o Tondela, Santa Clara, Boavista, Vitória de Guimarães e Sporting, e fora o Portimonense, Rio Ave, Marítimo, Famalicão e Desportivo das Aves.

A I Liga vai ser reatada, sob fortes restrições e sem público nos estádios, em 03 de junho, com o encontro entre Portimonense e Gil Vicente, naquele que vai ser o primeiro dos 90 jogos das últimas 10 jornadas, disputadas até 26 de julho.

Além do principal escalão, também a final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, integra o plano de desconfinamento face à pandemia de covid-19, ainda em data e local a designar.