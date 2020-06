O Benfica, que na jornada de retoma empatou em casa com o Tondela (0-0), adiantou-se no marcador por Pizzi, aos 18 minutos, com André Almeida a ampliar a vantagem aos 31, mas o Portimonense respondeu na segunda parte, com golos de Dener, aos 66, e de Júnior Tavares, aos 76.

Os ‘encarnados’, que somaram o quarto empate consecutivo no campeonato, lideram a I Liga com 61 pontos, mais um que o FC Porto, que joga hoje com o Marítimo, enquanto o Portimonense continua em 17.ª, com 20, a cinco pontos das primeiras equipas acima da ‘linha de água’, que ainda não jogaram esta jornada.