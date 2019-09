Seferovic assegurou o triunfo dos campeões nacionais, depois de Rafa, aos 85, ter conseguido a igualdade, depois de o sul-africano Luther Sing ter dado vantagem aos minhotos, aos 48.

Com este triunfo, o Benfica soma 15 pontos, mais dois do que o Famalicão, que na segunda-feira visita o Sporting, e mais três do que o FC Porto, que no domingo recebe o Santa Clara, enquanto o Moreirense, que sofreu o primeiro desaire em casa na competição, segue no nono lugar, com sete.