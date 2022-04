Os lisboetas, sob o comando de Nélson Veríssimo, aspiram à estreia nas meias-finais no atual formato da principal competição europeia de clubes, naquela que é a sua quinta vez nos ‘quartos’ desde 1992/93.

O Benfica, que já conquistou o troféu por duas vezes (1960/61 e 1961/62), nunca passou dos quartos de final desde a mudança de formato da prova, tendo pela frente um Liverpool que já tem seis cetros, o último em 2018/19.

No Estádio da Luz, em Lisboa, os ‘reds’ da cidade dos Beatles têm o conforto de quatro eliminatórias bem-sucedidas diante das ‘águias’, mas o segundo classificado da Liga inglesa caiu há 16 anos, nos oitavos de final da ‘Champions’.

O Benfica venceu na Luz por 1-0, com um golo do central brasileiro Luisão, e, depois, triunfou por 2-0 em Anfield Road, com tentos de Simão Sabrosa e do italiano Fabrizio Miccoli, eliminando os então campeões europeus em título.

O Benfica chega a este encontro no terceiro lugar da I Liga e depois da derrota por 3-2 no terreno do Sporting de Braga, enquanto o Liverpool, segundo da Premier League, somou o 10.º triunfo seguido na competição frente ao Watford, por 2-0, e está a um ponto do líder Manchester City.

Na segunda-feira, o médio internacional marroquino Adel Taarabt integrou o treino da equipa, recuperado de lesão, e já está disponível, após dois encontros de fora.

O embate entre Benfica e Liverpool está marcado para as 20:00, no Estádio da Luz, e vai ser arbitrado pelo espanhol Jesús Gil Manzano. As duas equipas voltam a defrontar-se no dia 13, em Anfield Road, no jogo da segunda mão.

No outro encontro do dia, o Manchester City, que eliminou o Sporting da competição, recebe o Atlético de Madrid.