No Estoril, um golo do defesa António Silva, aos 90+3 minutos, garantiu o sétimo triunfo consecutivo dos ‘encarnados’ no campeonato, que lideram com 21 pontos, mais dois do que Sporting, que apenas joga no domingo.

Já o Estoril Praia somou a segunda derrota consecutiva e é 18.º e último, com apenas quatro pontos, com um único triunfo na prova, conseguido na segunda jornada.