Em Barcelos, os ‘encarnados’ marcaram pelo argentino Di Maria (19 minutos), de penálti, por Rafa (53) e pelo croata Musa (90+4), enquanto os tentos do Gil Vicente foram apontados pelo francês Tidjany Touré (74) e pelo suíço Maxime Dominguez (90+8).

O Benfica, que somou o segundo triunfo seguido no campeonato, depois da derrota no Bessa, chegou aos seis pontos e juntou-se ao grupo que lidera o campeonato, apesar de Boavista, Sporting, FC Porto e Vitória de Guimarães terem todos menos um jogo, enquanto o Gil Vicente averbou a segunda derrota seguida e é oitavo com três.