“O Boavista informa que foram detetados sete casos positivos e colocou imediatamente em prática o protocolo de atuação para a covid-19 indicado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Está prevista a realização de nova ronda de testes ao grupo para os próximos dias”, lê-se em comunicado publicado no sítio oficial dos ‘axadrezados’ na Internet.

A formação orientada por Daniel Rosendo, sexta colocada da fase de apuramento para a Taça Revelação, com nove pontos, tinha encontro marcado frente aos algarvios, na quarta posição, com 10, no sábado, às 11:00, no Estádio Dois Irmãos, em Portimão.

“O adiamento do jogo foi acordado com a Federação Portuguesa de Futebol e o Portimonense, estando agora a trabalhar-se numa nova data”, conclui o Boavista, que tinha ficado no sétimo e último lugar do Grupo A da fase inicial da Liga Revelação.

