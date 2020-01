Não conseguem assistir à emissão em direto mas querem ouvir depois? Então subscrevam o Bola ao Ar no Spotify, iTunes, CastBox ou qualquer outra plataforma de podcasts.

O João Dinis e o Ricardo Brito Reis recebem mais logo o ator Francisco Beatriz para mais um episódio do Bola ao Ar, podcast sobre NBA do SAPO24, produzido pela MadreMedia.

O bom momento dos Memphis Grizzlies, as trocas que já aconteceram na Liga e a resposta à pergunta "quem é o melhor jogador jovem da NBA?" são os temas em destaque no programa de hoje, a partir das 21h30, no Facebook e Twitter do SAPO24.