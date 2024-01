Octávio Pudivitr, pugilista de 36 anos, assinou contrato com o Sporting Clube de Portugal, vínculo com a duração de um ano. “Assinei pelo clube do meu coração”, confessou o luso-moçambicano, 114º do ranking mundial WBA light heavyweight (meio-pesado). “O Sporting é a minha paixão desde pequenino”, confidenciou. “É uma honra assinar com o Sporting e fazer parte desta história”, assumiu.

“Toda a minha família está em festa porque vivemos o clubismo de uma forma muito intensa. A concretização deste contrato profissional com o clube do meu coração é algo extraordinário que eu nunca imaginei que poderia acontecer, supera as minhas expectativas”, sublinhou o pugilista cuja história de vida contou ao SAPO 24.

Octávio Pudivitr e José Carlos Reis, Diretor Técnico e Operacional das modalidades do Sporting

A viver no Porto, conhecido como “pequeno Mike Tyson”, número 1 nacional, 80.º europeu e o 10.º entre todos os lutadores africanos, conquistou recentemente o título mundial da UBO (Universal Boxing Organization) na categoria de 79 kg, troféu que soma ao título mundial da WBU (União Mundial de Boxe).

No ato da formalização do contrato com o clube leonino, Octávio Pudivitr, citado em comunicado, antecipou novos estados de alma para ambas as partes. “A partir de agora vou encarar os próximos combates ainda com mais motivação. Espero que este passo na minha carreira também deixe o Sporting e os sportinguistas orgulhosos e que seja um marco para o boxe em Portugal e no mundo”, frisou.

De leão ao peito entrará vestido de verde e branco no combate agendado para 17 de fevereiro, em Riade, na Kingdom Arena, com o ucraniano Daniel Lapin, 26 anos, 146º do ranking e nº 6 do ranking da Ucrânia.

Na capital da Arábia Saudita, Pudivitr lutará pelo cinto WBA Continental, naquele que será o duelo mais importante da carreira. O combate entre o luso-moçambicano e o ucraniano fará parte de um dos eventos internacionais de boxe do ano ao colocar no ringue os campeões mundiais de pesos-pesados, o inglês Tyson Fury – nº 4 do ranking – e o nº 1 do mundo, o ucraniano Oleksandr Usyk.