"Estou com muitas expectativas, com vontade e muita garra para dar tudo por este clube", afirmou à Benfica TV o extremo de 25 anos, assegurando que, depois das passagens por Brasil, Japão e Emirados Árabes Unidos, quer "agarrar com as duas mãos" esta nova oportunidade na carreira e "ser campeão pelo Benfica".

Formado no São Paulo, Caio Lucas passou ainda pelos sub-19 América FC, antes de ser transferido para o Japão, onde jogou durante três temporadas ao serviço do Kashima Antlers, tendo depois atuado as três últimas épocas no Al Ain, clube pelo qual realizou 120 jogos e apontou 48 golos.

"Sou um jogador com muita velocidade. Tento marcar golos e ajudar os meus companheiros com assistências. Vontade e garra não vão faltar, podem ter a certeza", sublinhou o futebolista que foi eleito o segundo melhor jogador do Mundial de Clubes de 2018, apenas superado pelo galês Gareth Bale, do Real Madrid.