"Peço desculpa por ter feito o melhor possível para o Sporting. Fui contra entidades com quem lutei sem me proteger, a favor dos interesses superiores do Sporting. Ainda me perseguem, mas estou de pé. Abdiquei da minha vida para servir o Sporting, foi o que sempre sonhei e quis. Avisei os sportinguistas, fui atacado por todos. Não lamento o meu trabalho, mas ter ido para o Sporting não foi bom para a minha vida. Tinha paz e perdi tudo isso", lamentou.

Bruno de Carvalho afirmou que, caso seja expulso, não o irão calar, e que, atualmente, está mais focado no processo da invasão de alguns elementos da claque Juventude Leonina à academia do clube, em Alcochete, no qual é arguido.

"Não é por me expulsarem que me calarão. Desengane-se aquele que pense que esta assembleia geral servirá para me tirar a liberdade de expressão. O processo de Alcochete, no qual enfrento calúnias gravíssimas, é muito mais importante para a minha vida. Estou mais focado em libertar-me de uma mentira e em processar as pessoas que me acusam disso", afirmou.

A assembleia geral do Sporting que poderá ditar, ou não, as expulsões de Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho da condição de sócios do clube está marcada para sábado, com início às 14:30.