Bruno de Carvalho foi hoje ouvido no Tribunal de Instrução Criminal (TIC), em Lisboa, na fase de instrução do processo relacionado com os ataques à academia do Sporting, em Alcochete, cujos factos remontam a 15 de maio de 2018, e expressou estranheza pela recusa dos prémios de jogo.

“Havia o hábito de, antes dos grandes jogos e competições, falar de prémios de jogo. Antes dos jogos com Benfica e Marítimo, foram oferecidos meio milhão de euros aos jogadores, que recusaram. Nunca tinha visto, enquanto gestor, um funcionário recusar a possibilidade de ter um prémio”, disse.

Em declarações que contaram com a presença de 23 dos arguidos do processo, entre os quais Nuno Vieira Mendes, conhecido por ‘Mustafá’, líder da claque Juventude Leonina (Juve Leo), Bruno de Carvalho confirmou que marcou presença numa reunião da claque, dois dias antes do ataque, durante “cerca de 15 minutos”, na qual o próprio afirmou não ter havido “um fio condutor”.

“Fui com André Geraldes e com o responsável de segurança. Não era habitual ir a reuniões da Juve Leo. Estive muito pouco tempo na reunião, cerca de 15 minutos. Não havia propriamente um fio condutor, senti que algumas pessoas presentes não estavam satisfeitas comigo. Só me perguntaram se podiam levar tarjas de incentivo para o estádio e respondi para fazer o que quisessem”, expressou.

O arguido afirmou que, durante o seu mandato enquanto presidente do Sporting, nunca deu dinheiro às claques ‘leoninas’ e que se limitou a cumprir com o protocolo existente entre o clube e os grupos organizados de adeptos.

“Em cinco anos e meio, dei zero às claques. Nunca tiveram apoio financeiro. Nunca me envolvi em benefícios nenhuns, não havia proximidade nenhuma. Havia um protocolo, que o cumpri”, sublinhou.

O antigo líder do Sporting explicou que, durante os processos disciplinares instaurados aos futebolistas do clube em abril de 2018, depois de um jogo com o Atlético de Madrid, para a Liga Europa, não violou “lei nenhuma” e que tal não levou a um aumento da animosidade dos adeptos contra os jogadores, mas sim contra a sua pessoa.