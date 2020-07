O internacional luso abriu o marcador, aos 27 minutos, numa grande penalidade sofrida por ele próprio, anotando o sétimo golo na ‘Premier League’ – o quarto nos últimos três jogos – em 10 partidas disputadas com a camisola do United.

O jovem avançado Mason Greenwood, de 18 anos, seguiu os ‘passos’ de Bruno Fernandes e também ele marcou o quarto golo nos derradeiros três jogos, dilatando a vantagem dos ‘red devils’, aos 45+5 minutos, antes de o francês Paul Pogba fechar o marcador, aos 58, na sequência de uma assistência do médio português.

A formação orientada por Ole Gunnar Solskjaer somou a quarta vitória seguida na prova, reforçando o quinto lugar, com 58 pontos, mas agora a apenas um do Leicester, que ocupa o quarto lugar, o último de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada.

Já o Aston Villa, penúltimo, somou o nono jogo seguido sem vencer e afundou-se mais na zona de despromoção, tendo sido ultrapassado pelo Bournemouth, antepenúltimo, que hoje empatou 0-0 na receção ao Tottenham.

Com este nulo, a formação comandada por José Mourinho, que lançou o internacional português Gedson Fernandes na fase final do encontro, caiu para o nono lugar da ‘Premier League’, com 49 pontos.

Everton e Southampton empataram 1-1, em Goodison Park, num encontro no qual André Gomes alinhou de início pelos ‘toffees’, acabando por ser substituído perto do intervalo, devido a lesão.

Enquanto esteve em campo, o internacional luso cometeu uma grande penalidade sobre James Ward-Prowse, que o próprio médio dos ‘saints’ falhou, ao acertar na barra. Pouco depois, Danny Ings adiantou mesmo os visitantes, aos 31 minutos, só que o brasileiro Richarlison repôs a igualdade, aos 43, ‘selando’ o resultado.