A 10ª etapa do Dakar Rally 2025, foi marcada pelas exigentes dunas do Empty Quarter.

Os 635 quilómetros que ligam Riade a Haradh incluiram 115 km cronometrados, com direito a mais uma paragem para resolver problemas com a máquina, mas que não desmotivou o piloto.

A 47.ª edição do Rally Dakar começou dia 2 de janeiro e termina dia 17 do mesmo mês.