Embora tenha começado bem etapa crono 48h foram as zonas mais técnicas que atraiçoaram Bruno Santos. "Dunas muito macias onde nos atascávamos com facilidade, perdi muita energia nesta secção".

Já hoje, na segunda parte, um problema mecânico cuja origem ainda não percebeu obrigou-o a desmontar a mota e trocar filtros.

Contudo, mesmo depois de dias menos positivos o piloto termina na 36ª posição.

Todos os dias Bruno Santos conta no Instagram, Twitter, Facebook e TikTok do SAPO24 como está a correr a sua participação no Rally Dakar 2025. Contudo, amanhã os pilotos do Rally Dakar a etapa de amanhã dura 48 horas e, por isso, os pilotos estarão incontactáveis, por isso a próxima entrada no diário será segunda-feira, dia 8.

A 47ª edição do Rally Dakar começou dia 2 de janeiro e termina dia 17 do mesmo mês.