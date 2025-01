Todos os dias Bruno Santos conta no Instagram, Twitter, Facebook e TikTok do SAPO24 como está a correr a sua participação no Rally Dakar 2025.

O diário de bordo do piloto arranca hoje, já a partir da Arábia Saudita, e tem presença marcada todos os dias nas redes sociais do SAPO24. No primeiro episódio conta que já foram feitas as habituais verificações técnicas e administrativas da sua Husqvarna 450 Rally com a qual vai disputar pela segunda a vez o Rally Dakar.

Na véspera do começo da mais conhecida competição do todo-o-terreno mundial, que se inicia amanhã em Bisha, com um prólogo de 29 km, Bruno Santos espera um Dakar duro e com uma primeira prova pautada pelo vento.

Já no ano passado o piloto de Torres Vedras, que foi o 28.º classificado na categoria das motos, e chegou a subir ao segundo lugar do pódio na categoria dos estreantes das duas rodas, tinha contado ao SAPO24 que desde comer ração de combate a dormir numa tenda no meio do deserto, no Rally Dakar vale tudo e a experiência compensa pela satisfação. Em 2024 o piloto venceu ainda o prémio de melhor capacete na categoria das motos.

A 47ª edição do Rally Dakar começa amanhã e termina dia 17 de janeiro.