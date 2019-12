Também hoje, o Bayer Leverkusen, que no início da semana foi sorteado como adversário do FC Porto nos 16 avos de final da Liga Europa, venceu na visita ao Mainz, mesmo ao ‘cair do pano’, com um golo do argentino Lucas Alario.

O avançado marcou aos 90+3, a passe de Volland, que tentou um primeiro remate, num jogo em que a formação de Leverkusen (sexta) jogou com menos um a partir dos 71 minutos, por expulsão, por duplo amarelo, de Wendell.

O Bayern Munique, heptacampeão alemão, que continua com Hans-Dieter Flick como substituto de Nico Kovac, despedido no início de novembro, venceu o Wolfsburgo por 2-0, mas só marcou nos cinco minutos finais, o primeiro pelo jovem Joshua Zirkzee.

O avançado, de 18 anos, entrou aos 83 minutos para o lugar de Coutinho e, dois minutos depois, desbloqueou o marcador e fez o 1-0, a passe de Thomas Muller. Depois, aos 89, Gnabry fez o segundo, também na zona de penálti, a passe de Lewandowski.

Os bávaros estão em terceiro lugar, a quatro pontos do Leipzig, e beneficiaram da derrota na sexta-feira do Borussia Dortmund, que perdeu fora com o Hoffenheim (2-1), e hoje do empate do Schalke em casa com o Friburgo (1-1).

Também hoje, o Colónia (15.º) somou frente ao Werder Bremen a terceira vitória consecutiva e ganhou pontos diretos ao rival (16.º), que, em contraponto, sofreu a quarta derrota seguida na ‘Bundesliga’.