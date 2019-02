A 'Bundesliga' obteve na última época receitas de 3.810 milhões de euros (ME), o que constitui novo recorde pelo 14.º ano consecutivo, informou hoje a Liga Alemã de Futebol (DFL).

O relatório relativo à última temporada refere que as receitas do principal escalão do futebol germânico, maioritariamente relativas a direitos televisivos, quase que duplicaram em relação à época de 2010/11 (1.940 ME).

O presidente executivo da DFL, Christian Seifert, disse que “o futebol profissional alemão continua a evoluir positivamente”, graças “essencialmente” aos direitos televisivos.

Ainda de acordo com o relatório, 17 das 18 equipas da primeira liga tiveram receitas acima dos 100 milhões de euros na temporada passada, enquanto na segunda liga os valores recebidos pelos clubes “desceram ligeiramente”.

Incluindo as equipas da segunda liga, as receitas da DFL ascenderam a 4.420 ME na última época.