“Esta manutenção é tão importante como se de uma subida se tratasse. O impacto económico e social é indiscutível, com a notabilidade de Tondela a não ter, atualmente, paralelo em toda esta vasta região do interior do país”, considerou José António Jesus.

Depois de no domingo, na última jornada, o Tondela ter goleado o Desportivo de Chaves por 5-2 e ter garantido a permanência na I Liga do futebol português, o autarca deu os parabéns aos jogadores, aos técnicos e a toda a direção.

“O nosso obrigado ao presidente Gilberto Coimbra e ao treinador Pepa. Não teria sido possível sem a força, o querer e a perseverança de todos, que encarnaram o verdadeiro espírito beirão”, referiu o autarca.

Ainda no futebol, o município de Tondela alcançou outra vitória com a equipa de sub10, da escola de futebol Os Pestinhas, a sagrar-se campeã distrital da Associação de Futebol de Viseu, ao vencer as 26 partidas em disputa com 140 golos marcados e 14 sofridos.

“É de enaltecer o feito destes pequenos grandes campeões. (…) A estes atletas, equipas técnicas e dirigentes endereço as mais sinceras felicitações e votos de que continuem na mesma senda de sucessos”, evidenciou José António Jesus.

O presidente da Câmara Municipal de Tondela deixou também uma palavra de reconhecimento ao Clube Atlético de Molelos, que se sagrou campeão distrital da Associação de Futebol de Viseu e viu ainda os seus minis sagrarem-se campeões distritais em andebol.

“É com grande orgulho que assisto a todos estes feitos desportivos de diferentes equipas do concelho. Parabéns a todos os que tornaram estas conquistas possíveis”, concluiu o autarca, que considerou todos estes resultados “vitais para se proporcionarem exemplos de boas práticas desportivas”.